Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео

Утром 8 апреля в экстренные службы Москвы поступила информация о пожаре в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома на Болотниковской улице на юге столицы. По предварительным данным, пострадали два человека, передает Life.ru. Густой черный дым на месте происшествия и действия сотрудников пожарной службы сняли на видео очевидцы.
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