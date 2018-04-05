Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
Трагедия произошла 31 марта на участке дороги, по которому Аннет любила ездить, сообщает Ocregister.com. Она была соучредителем мотоциклетной группы под названием Redline Ravens. За жизнью байкерши в соцсети следили более 148 тысяч подписчиков.
Один из последних постов девушка посвятила покойному отцу, которого не стало в возрасте 81 года. Ее мать умерла в возрасте 58 лет на следующий день после Дня благодарения.
Женщина долгое время боролась с раком поджелудочной железы и прямой кишки. Отец же умер вскоре после нее.
"После смерти моей мамы четыре месяца назад сердце моего отца разбилось. Он был очень подавлен после того, как его жены, с которой он был вместе 35 лет, не стало... И никто не мог составить ему компанию. Его здоровье стало ухудшаться", – написала Аннет. За некоторое время до этого она опубликовала на YouTube ролик, посвященный матери.
Телеведущую возмутил цинизм главы ЦБ
Актер раскритиковал высказывание телеведущей о "расстреле" бродячих собак
Певица поведала о домашнем насилии
Актриса Федункив высмеяла амбициозную телеведущую