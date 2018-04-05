Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей

Звезда Instagram, 33-летняя Аннет Кэррион, скончалась за рулем мотоцикла в Калифорнии. Это произошло через четыре месяца после того, как из жизни ушли ее родители.

Трагедия произошла 31 марта на участке дороги, по которому Аннет любила ездить, сообщает Ocregister.com. Она была соучредителем мотоциклетной группы под названием Redline Ravens. За жизнью байкерши в соцсети следили более 148 тысяч подписчиков.

Публикация от Annette Carrion (@annettecarrion) 29 Мар 2018 в 9:17 PDT

Один из последних постов девушка посвятила покойному отцу, которого не стало в возрасте 81 года. Ее мать умерла в возрасте 58 лет на следующий день после Дня благодарения.

Публикация от Annette Carrion (@annettecarrion) 25 Янв 2018 в 10:36 PST

Женщина долгое время боролась с раком поджелудочной железы и прямой кишки. Отец же умер вскоре после нее.

Публикация от Annette Carrion (@annettecarrion) 13 Мар 2018 в 7:18 PDT

"После смерти моей мамы четыре месяца назад сердце моего отца разбилось. Он был очень подавлен после того, как его жены, с которой он был вместе 35 лет, не стало... И никто не мог составить ему компанию. Его здоровье стало ухудшаться", – написала Аннет. За некоторое время до этого она опубликовала на YouTube ролик, посвященный матери.