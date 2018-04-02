В театре "Ленком" объявлена угроза взрыва

В театре "Ленком" вечером 2 апреля была объявлена угроза взрыва из-за подозрительной сумки. О происшествии Dni.Ru сообщили очевидцы.
Зрителей эвакуируют. Здание театра оцеплено, на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ленком огорожен, менты не пускают. Грохнули что ли кого-то? pic.twitter.com/AF32ewgPCa— quantum ⛔ (@quantum_me) 2 апреля 2018 г.
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