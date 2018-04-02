В театре "Ленком" объявлена угроза взрыва

В театре "Ленком" вечером 2 апреля была объявлена угроза взрыва из-за подозрительной сумки. О происшествии Dni.Ru сообщили очевидцы.

Зрителей эвакуируют. Здание театра оцеплено, на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.