Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве

В столице скончалась 41-летняя жительница Канады Ольга. Женщина приехала в Москву, чтобы улучшить свою фигуру.

Известно, что Ольга – уроженка Барнаула, некоторое время назад переехала на постоянное место в Канаду. Ее сестра в настоящее время живет в ОАЭ.

Около трех недель назад Ольга сделала ринопластику у одного известного пластического хирурга, а на днях отправилась корректировать грудь в крупную клинику на Троицкой улице, передает "Московский комсомолец".

В клинике заверили, что операция прошла успешно, но вскоре пациентке стало плохо. По предварительным данным, у Ольги произошел анафилактический шок. Медики клиники вызвали "скорую помощь". В тяжелом состоянии 14 апреля женщину переправили в городскую больницу. Там 16 апреля она скончалась.

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти пациентки. Для установления причин трагедии назначена экспертиза.

Отметим, что пластические операции иногда оканчиваются и вовсе летальным исходом. Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.

Еще один подобный случай произошел в 2011 году. Тогда 23-летняя актриса фильмов для взрослых Каролин Бергер, известная под сценическим псевдонимом Sexy Cora, умерла после девяти дней комы в одной из больниц Гамбурга. Сердце девушки остановилось во время шестой по счету операции по увеличению груди.