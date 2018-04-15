Известный режиссер умер на 89-м году жизни

В Риме на 89-м году жизни скончался знаменитый режиссер и сценарист Витторио Тавиани. Похороны деятеля кино пройдут в тесном семейном кругу, сообщает местное издание Ansa.
Все свои картины Витторио снимал вместе с младшим братом Паоло. На его счету – десятки лент, в том числе такие известные, как "Цезарь должен умереть" и "Отец-хозяин".
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