Известный певец попал в больницу после инфаркта

Бывший вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер на скорой помощи был доставлен в одну из больниц Минска после инфаркта. "Его состояние оценивается как стабильное", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы артиста. Музыкант находился в белорусской столице вместе со своей супругой Майей Козыревой.
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