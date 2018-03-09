Знаменитый спортсмен умер в 35 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде из Южной Кореи Чон Чжэ Сон скончался в возрасте 35 лет. Тело спортсмена обнаружила его жена.

Причины смерти не называются. Известно, что он страдал от аритмии и жаловался на боли в сердце, передает местное информационно агентство Yonhap.