Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете

В Подмосковье на пассажирском сиденье такси обнаружили труп 20-летнего уроженца Дагестана. На теле были зафиксированы многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.

Как выяснили следователи, в соцсети у парня произошел конфликт с малознакомым человеком, предположительно, приезжим из Таджикистана. Оппоненты договорились встретиться у кафе в Щербинке, чтобы решить разногласия с глазу на глаз, и 22 марта юноша приехал по адресу вместе с приятелями.

Произошла потасовка со стрельбой, во время которой неизвестный нанес молодому человеку ножевые ранения. После разборок друзья посадили пострадавшего в такси, чтобы отвезти в больницу, однако по пути тот скончался. Осознав, что товарищ не подает признаков жизни, молодые люди попросили остановить машину и вызвали полицию.

На месте происшествия возле кафе были обнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает "Москва 24".

Добавим, что подобные случаи уже не редкость. В 2015 году москвич Роман Гасанов приехал в уральский поселок Рефтинский, чтобы отомстить виртуальному обидчику. Мужчина убил 35-летнего свердловчанина, несколько раз ударив его ножом в грудь. Злоумышленник скрылся, но через три дня был задержан в Екатеринбурге.