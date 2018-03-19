Спасавшая дочь женщина была зверски убита собственным мужем

25-летняя воспитательница детского сада Лиэнн Коллопи получила 21 ножевое ранение от ревнивого бойфренда, который заманил ее в ловушку, облил бензином и поджег. При этом девушка закрыла своим телом двухлетнюю дочь и спасла тем самым от ударов ножом и огня.

Пока пламя распространялось по телу Лиэнн, она продолжала держать Лейлу на руках и защищать от разъяренного мужчины, наносившего удары ножом. Полиция и пожарные были вызваны к их дому в Ланкашире соседями, которые услышали крики женщины, сообщает британское издание Mirror. Однако к тому времени, когда офицеры прибыли на место преступления, Лиэнн уже получила несовместимые с жизнью раны на лице, груди, спине, руках и ногах, при этом большая часть ее тела была в ожогах. Мать двоих детей скончалась спустя четыре дня после инцидента.

Выжившего ребенка нашли на кухне в крови Лиэнн. У девочки зафиксированы тяжелые ожоги лица и тела, из-за чего ей сделали несколько пересадок кожи. Помимо того, Лейла получила серьезную психологическую травму. Другая дочь, четырехлетняя Лола, на тот момент находилась у друзей.

Как стало известно следствию, таким образом Салим планировал отомстить бывшей девушке за то, что она его бросила. На компьютере убийцы обнаружили такие запросы в интернете, как "16 шагов, чтобы кого-то убить и не попасться", "как разжечь сильный огонь быстро, но без суеты" и "сколько времени потребуется, чтобы задушить кого-то?" После того как подозреваемый признался в убийстве и поджоге, его приговорили к пожизненному заключению.

Сообщается, что в 2015 году Лиэнн и Салим сочетались браком, церемония проходила по мусульманским традициям. При этом законодательством Великобритании он не признается. Год назад супруги рассталась, после того как девушка пожаловалась, что Саид был слишком жесток по отношению к ней. В день убийства злоумышленник позвонил Лиэнн и попросил вернуться домой, чтобы он мог забрать детскую кроватку для дочери.