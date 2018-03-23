Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике
Трехминутный ролик начинается с кадров праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдоль толпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков и атакует несколько человек, включая дрессировщика, сообщает The Sun.
Шокированная публика в ужасе разбегается, а слон раскидывает мощными бивнями зазевавшихся, будто тряпичные куклы. Один из погонщиков скончался от полученных травм. Несколько человек получили серьезные увечья.
Балерина снова заставила говорить о себе
Смерть шансонье подтвердили его друзья
Лидер либерал-демократов выступит с ней перед завершением карьеры
Поющая ведущая перестаралась с манипуляциями