Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных

Американские стражи порядка арестовали двух мужчин из-за наплевательского отношения к родственнице-инвалиду. Отсутствие должного ухода привело к тому, что ее ноги съели насекомые.

В один из домов Джорджии (США) по вызову приехали парамедики. Им сообщили, что в нем находится человек в критическом состоянии. Войдя в помещение, сотрудники скорой увидели ужасающую картину. На полотне для перемещения людей с лишним весом сидела пожилая хозяйка дома. Женщина была накрыта простыней. Вся ее "лежанка" была коричневого цвета и сплошь вымазана фекалиями, сообщает Daily Star.

Пол ровным слоем покрывал мусор. Вокруг царила абсолютная антисанитария. При осмотре медики выяснили, что ноги инвалида почернели и стали разлагаться. Более того, конечности были покрыты плотоядными насекомыми.

54-летний муж и 18-летний сын хозяйки были арестованы подозрению в пренебрежении по отношению к людям с ограниченными возможностями. Полицейский написал в своем отчете: "Когда я впервые зашел через входную дверь, запах человеческих фекалий и мусора едва не сбил меня с ног".

Стать жертвой плохой санобработки можно не только из-за попустительства родственников. Опасности могут подстерегать даже в медицинских учреждениях. Бенжамин Ламонтэн скончался через два дня после того, как ему сделали простую операцию у стоматолога. 18-летнему подростку удалили зуб мудрости и отпустили домой, после чего он умер. Опасные бактерии, попавшие в кровь парня, съели его мышцы и ткани изнутри.