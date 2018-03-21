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Происшествия

Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер

Фото: GLOBAL LOOK press/Dinendra Haria
Британец погиб из-за неисправности кресла с электрорегулировкой. Кинолюбителю зажало голову подставкой для ног.
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Мужчина купил билет в VIP-зону кинотеатра Бирмингема. Кресла этого зала оборудованы подставками для ног и панелями управления. Во время просмотра фильма британец уронил телефон между сиденьями. Наклонившись достать устройство, он застрял головой. Вытащить пострадавшего удалось только после того, как очевидцы сломали подножку.

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Пока мужчину вызволяли из-под кресла, у него произошел сердечный приступ. В кинотеатр вызвали скорую помощь. Медикам удалось перезапустить сердце любителя кино, после чего он был доставлен в городскую больницу. Через неделю британец скончался.

Добавим, что зависимость от мобильных устройств уже сгубила не одну жизнь. В Китае молодой человек приехал на экскурсию в священные для буддистов горы Цзюхуашань в провинции Аньхой вместе с отцом. Во время осмотра достопримечательностей он устал и присел на перила, установленные для предотвращения падения туристов с крыши дворца, чтобы немного поиграть в приложении на телефоне. Однако увлекся, позабыл о том, что сзади него ничего нет, и кубарем полетел вниз.

В Москве от удара током погибла девушка. Она поставила телефон на зарядку, когда принимала ванну. В какой-то момент девушка решила сделать селфи и взяла смартфон, не отключив его от электросети. Аппарат выскользнул из рук и упал в воду, что и вызвало удар током.

Автор: Руслана Алексеева21 марта 2018, 13:54

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