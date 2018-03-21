Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер

Британец погиб из-за неисправности кресла с электрорегулировкой. Кинолюбителю зажало голову подставкой для ног.

Мужчина купил билет в VIP-зону кинотеатра Бирмингема. Кресла этого зала оборудованы подставками для ног и панелями управления. Во время просмотра фильма британец уронил телефон между сиденьями. Наклонившись достать устройство, он застрял головой. Вытащить пострадавшего удалось только после того, как очевидцы сломали подножку.

Пока мужчину вызволяли из-под кресла, у него произошел сердечный приступ. В кинотеатр вызвали скорую помощь. Медикам удалось перезапустить сердце любителя кино, после чего он был доставлен в городскую больницу. Через неделю британец скончался.

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