Психопат столкнул пассажирку метро под поезд

В метрополитене Сан-Паулу (Бразилия) на камеры видеонаблюдения попал ужасный момент, когда один из пассажиров толкнул женщину прямо под приближающийся поезд. Жертва нападения чудом осталась жива.

По счастливой случайности женщина не задела контактный рельс. Сотрудники метрополитена сразу же отключили электричество и вытащили пострадавшую с путей. Врачи зафиксировали у нее перелом левой руки и несколько незначительных травм, передает Life.ru.

По данным полиции, злоумышленник страдает от психического расстройства. Он уже арестован.