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Происшествия

Психопат столкнул пассажирку метро под поезд

Фото: GLOBAL LOOK press
В метрополитене Сан-Паулу (Бразилия) на камеры видеонаблюдения попал ужасный момент, когда один из пассажиров толкнул женщину прямо под приближающийся поезд. Жертва нападения чудом осталась жива.
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По счастливой случайности женщина не задела контактный рельс. Сотрудники метрополитена сразу же отключили электричество и вытащили пострадавшую с путей. Врачи зафиксировали у нее перелом левой руки и несколько незначительных травм, передает Life.ru.

По данным полиции, злоумышленник страдает от психического расстройства. Он уже арестован.

Автор: Людмила Фоканова11 января 2018, 10:10

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