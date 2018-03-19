Шокирующие кадры стрельбы в центре Москвы
Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении Пятого канала. Посетитель магазина держит в руках предмет, похожий на автомат времен Второй мировой войны. Он задает вопросы продавцам и покупателям, но, не добившись ответа, открывает огонь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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