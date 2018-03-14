Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой
На кадрах видно, как свидетель происшествия подошел к человеку и спросил, зачем он отрезает от автомобиля заднюю часть. Тот ответил, что владелец "жигулей" постоянно паркуется подобным образом, чем мешает заехать остальным.Откинув фрагмент багажника в сторону, мужчина спокойно поставил автомобиль на "свое законное" место. Видео уже успело стать вирусным.
Артист рассказал о работе и личной жизни
Артистка приехала вслед за поющей ведущей из "Дома-2"
Скоро популярная исполнительница снова станет матерью
Актриса дала откровенное интервью