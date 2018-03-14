Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой

В социальные сети попало видео, на котором один из жильцов многоквартирного дома разрезает болгаркой "жигули". По словам мужчины, эта машина уже который год мешает ему нормально парковаться.

На кадрах видно, как свидетель происшествия подошел к человеку и спросил, зачем он отрезает от автомобиля заднюю часть. Тот ответил, что владелец "жигулей" постоянно паркуется подобным образом, чем мешает заехать остальным.

Откинув фрагмент багажника в сторону, мужчина спокойно поставил автомобиль на "свое законное" место. Видео уже успело стать вирусным.