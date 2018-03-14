Полиция номинировала на "Оскар" раскаявшегося хулигана

Раскаяние хулигана так впечатлило московских полицейских, что они предложили номинировать его на "Оскар". Задержанный буян в участке произнес прочувствованный монолог.

Задержали мужчину за хулиганство – поведение его было крайне агрессивным. А когда буян попал в отделение, в нем сразу проснулся артистический дар. Он слезно каялся и обещал больше никогда не обижать людей, в том числе полицейских.

"Ребята, у меня руки не поднимаются. Господи, помогите, ну вы же нормальные люди! У меня рука немеет. Ну подойди посмотри... Я больше никогда не обижу никого! Вас, сотрудников полиции, буду уважать. Буду говорить только теплые и добрые слова о вашей службе нелегкой", – причитал прирожденный актер.

Мужчина утверждал, что на него сошло озарение: он вдруг понял, что в полиции работают не "продажные сволочи", а порядочные ребята, которые защищают народ от преступности. "Ребята, отпустите меня!" – просил скандалист.

Заодно он решил попросить прощения у некой Лены. Хулиган обещал, если его отпустят, идти к ней пешком всю ночь – чтобы таким образом замолить грехи, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.