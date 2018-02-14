Как помочь ребенку выжить в школе

Буллинг в школах существовал всегда. Так уж устроен социум. Дети конфликтовали, выясняли кто лучше, у кого папа директор, или самый сильный брат. И травля бывала очень жестокой. Объявление бойкотов, обидные прозвища, даже драки. Однако, в последние годы ситуация приняла масштабы поистине исполинские. Дело дошло до преступлений, и случаи атак перестали быть редкостью.

Как защитить своего ребенка, и что нужно об этом знать, Dni.Ru выяснили у специалистов.

Принято выделять несколько видов буллинга. Самый жестокий и заметный – физический. Это драки, нанесение увечий причинение физического вреда. Бывает еще поведенческий, вербальная агрессия и кибербуллинг. С последними двумя все понятно, а поведенческий буллинг выражается в игнорировании, бойкоте, сплетнях, шантаже, вымогательстве, кражах. Шокирующие события последних месяцев продемонстрировали, что большая часть людей просто не представляет, что делать в подобных случаях. Причем речь не только детях, попавших в тяжелую ситуацию, родителях пострадавших учеников, но, зачастую, и о школьных педагогах. Подготовленные специалисты утверждают, что на первых порах буллинг достаточно легко может пресечь школьный учитель. Проблема в том, что отсутствие подготовки и высокий интеллектуальный уровень манипулятора часто мешают им заметить начало травли.

"Тема буллинга в последнее время вышла на лидирующие позиции, и это страшно удручает. Эту проблему, которая, в общем, существовала всегда, очень подогревают различные медиа. Любая подобная ситуация мгновенно вызывает эпидемию подражателей. Дело в том, что некоторые дети анализируют внимание СМИ к такого рода ситуациям, как успех. И, в погоне за славой, не разбирают дороги", – говорит психолог, мать пятерых детей, автор множества книг Лариса Суркова.

Психологи подчеркивают, что конфликты в социуме, школе, классе – это нормально. Умение договариваться, разрешать споры и существовать в обществе тренируется. Это не врожденные качества, поэтому наличие споров и ссор – своего рода школа жизни.

"В прошлом, когда подобное явление называлось травлей, поиском козла отпущения и прочими эпитетами, общество никогда, или почти никогда не вмешивалось в подобные конфликты, предоставляя школьникам и учителям решать эти проблемы самостоятельно. Сегодня эти проблемы сами по себе не решаются. Причин много, среди которых равнодушные, или гиперзаботливые родители, заваленные бумажной работой учителя, отсутствие возможности цивилизованно заявлять о своих лидерских позициях", – добавляет Суркова.

Действительно, у современных учителей не так много времени, чтобы уделять его жизни класса. Отчеты, бумаги, электронные журналы, методическая работа, подготовка детей к тестам не дают возможности посвятить время созданию настоящего дружного коллектива. "Что касается реализации лидерских амбиций, я приведу в пример пионерскую организацию. Внутри этой системы была возможность брать на себя ответственность, становиться руководителем маленьких проектов (сбор мусора, помощь отстающим). Были инструменты, куда и как конструктивно реализовать свой потенциал. Я не призываю к возрождению пионерии, но это огромное упущение современной школы, что внутри нет никакой системы, позволяющей ученикам развивать свои лидерские качества, быть частью команды и уметь эту команду создавать", – считает эксперт.

Как коллектив выбирает жертву

Этот вопрос волнует многих родителей. И ответ родителям не понравится. Потому что любой человек может стать жертвой агрессии. Любое противопоставление "свой-чужой" может послужить толчком для травли. Ваш ребенок новенький, ваш ребенок не так одет, ваш ребенок слишком творческий, ваш ребенок превосходит одноклассников интеллектуально и демонстрирует это, ваш ребенок не считает нужным прикрывать учеников перед учителями, и еще длинный список. В конце концов, может быть выбрана совершенно случайная жертва.

"Все начинается в семье. Детей, которые потенциально могут быть подвержены нападкам, видно даже чисто физически. У них опущены плечи, они смотрят в пол, у них неуверенные движения. Достаточно часто с такими детьми не считается их собственная семья. Им приказывают, их мнения не спрашивают, им говорят что-то вроде "не твое дело", "мал еще", "с тобой не посоветовались!", "кто тебя спрашивать будет", – рассказывает Лариса Суркова. – Окончательно закрепляет процесс подавления личности манера "включать" гиперопеку и гиперлюбовь для такого ребенка в моменты его слабости и болезни. Ребенок делает логичный вывод: меня любят только тогда, когда мне плохо. И, сознательно или нет, стремится к этому состоянию".

Любому родителю не менее страшно оказаться в ситуации, когда вдруг выяснится, что именно ваш ребенок – школьный агрессор. По словам психолога травлей, как правило, занимается целая группа детей. И это вовсе не плохие негодные хулиганы, а вполне себе успешные нормальные дети. Просто они ведомы, ведь быть частью коллектива, вписаться в него – важная жизненная задача. А за ними стоит манипулятор, серый кардинал. Он даже может быть любимчиком класса, учителей. Обычно у манипулятора высокие интеллектуальные способности. В его семье, как правило, поощряется агрессия: "защити себя", "дай в лоб", "мир опасен". Вероятнее всего, ему не хватает родительской любви и смертельно скучно в школе. Так что он развлекает себя интригами. И мы возвращаемся к мысли о том, что свои лидерские качества ребенок должен где-то реализовывать.

Самое печальное, что взрослые замечают – проблема есть, и уже в самой острой стадии развития конфликта. Но последствия для его участников катастрофические. Это травма, которая останется на всю жизнь. Заниженная самооценка, фобии, неуверенность в себе. Ситуация будет тем хуже, чем дольше длился процесс. Опасные последствия ожидают не только жертву, но и агрессора. Если зачинщик не получал наказания, большой вопрос, где и когда он остановится. Чем закончатся его эксперименты? Если он сумеет себя перенаправить, то ему вряд ли удастся избежать острого чувства вины, которое он пронесет сквозь всю свою жизнь. И, поверьте, это не редкое явление.

Что же делать родителю

Прежде всего, начните думать о своих детях, замечать их! Вспомните, о чем вы обычно разговариваете? О том, как дела в школе? Какие оценки он получил? Вы, действительно, по-настоящему, считаете, что это самое важное? Говорите об эмоциях, чувствах, переживаниях, интересах – словом, о том, что ребенка действительно волнует. "Находясь в контакте со своим ребенком, вы легко заметите, что он стал печальным, тревожным, задумчивым, проводит много времени в одиночестве, огрызается, злиться, орет, стал агрессивен, или, совсем плохой вариант – ранит себя. Все это симптомы проблем", – предупреждает Суркова.

Обязательно будьте в контакте со школьным учителем. Обнаружив, что ребенок агрессивен, спросите, как он ведет себя в классе. Если классный руководитель таких проблем не видит, значит что-то происходит. Возможно, в школе он "держит лицо", а всю свою боль выливает дома. В случае, если у вас есть подозрения о травле, всегда выясняйте у ребенка: когда это началось? Сколько участников в этой ситуации? Попытайтесь установить детали происходящего.

Первым делом обращайтесь к классному руководителю и школьному психологу. Если ситуация не разрешается, идите к директору школы, просите собирать родителей задействованных учеников. Бывает, что родители участвующих в травле учеников ведут себя неконструктивно, агрессивно. В этом случае не тяните, обращайтесь в детскую комнату милиции. Конечно, лучше всего решать эту ситуацию на уровне класса. Но, если выбора нет, инспектор по делам несовершеннолетних может оказать реальную помощь. Обычно они рассказывают о юридических последствиях, и детям этого хватает. Ведь, как правило, в буллинге принимают участие вполне интеллектуальные дети.

Что может сделать школа

Чтобы печальные новости о буллинге и его последствиях перестали существовать иногда бывает достаточно познакомить детей друг с другом.Очень часто дети, которые учатся вместе долгие годы, ничего не знают о своих одноклассниках. Родители и школа должны помочь им в этом вопросе. Хороши будут совместные походы, праздники, подготовка и участие в различных проектах, где каждый ребенок раскроет свои способности и сможет стать особенным.

Неотвратимо ли наказание

Как пояснила Dni.Ru адвокат, специалист в международном частном праве Екатерина Духина, одно из основных препятствий для осуществления наказания таких детей – это их возраст. "В основном наше законодательство и уголовная ответственность по такого рода деяниям наступает с 16 лет. Или с 14, если это статьи не совсем тяжкого характера. Однако эмоциональное давление, которое сопровождает каждый из случаев буллинга, никогда не попадает под такую категорию. То есть привлечь к ответственности ребенка, которые терроризирует одноклассников, учеников младших классов, практически невозможно", – говорит она.

Таким положением вещей с успехом пользуются дети-агрессоры. Какими инструментами все-таки можно воспользоваться? Действующие статьи уголовного кодекса говорят о возможности применения санкции за хищение чужого имущества, например. Если ребенок отберет у другого телефон, то с 14 лет он будет нести ответственность. Есть наказание за вымогательство, но пресекательный возраст тот же – 14 лет. Если говорить об угрозах, или распространении о вашем ребенке лживых слухов, то такого рода дискриминационные действия нужно будет доказывать в суде. Можно попытаться привлечь ответственного за это по статье о клевете. Кстати, и администрация школы в таком случае в зоне риска: она не проследила за противоправными действиями учеников-агрессоров. Родители и опекуны зачинщиков тоже могут быть наказаны.

"Если вы не можете найти поддержку в разрешении подобного рода ситуаций у администрации школы, безусловно надо жаловаться в вышестоящие инстанции: в департамент образования, в министерство образования, прокуратуру. Но будьте готовы, что везде и всюду вам придется доказывать свою правоту. Нужно будет представлять факты, свидетелей. Рассказывать о бездействии директора, учителей. То есть это всегда участие в конфликте с учебным заведением", – предупреждает Духина. Если будет доказано, что администрация школы бездействует, то соответствующие санкции можно будет применить и к директору. В некоторых случаях может наступать и уголовная ответственность. То же самое касается ситуации, когда кто-то пытается что-то отобрать у вашего ребенка силой, или его сверстники у него что-то вымогают. Необходимо обязательно извещать о таких фактах администрацию школы.

Когда речь идет о вербальном буллинге, наказание за оскорбление несовершеннолетнего ребенка определяет суд, руководствуясь составом и положениями соответствующих статей кодекса административных правонарушений. Если последствия правонарушений не привели к утрате здоровья и жизни, уголовная ответственность в таких случаях не наступает. Что касается физического буллинга, то надо знать: единовременное избиение ребенка квалифицируется как побои. А если избиения происходят систематически, его квалифицируют как истязание.

"В таких случаях обязательно идите в травмпункт и фиксируйте побои. Затем пишите заявление в органы внутренних дел для привлечения ответственности соответствующих лиц. За причинение такого вреда здоровью от одноклассников, старшеклассников на территории школы, к ответственности могут быть привлечены и директор, и учитель, – поясняет адвокат Духина. – Напомню, буллинг, или травля – проблема очень сложная. И юридически, отдельно в качестве статьи в нашем кодексе она не существует. Наказать агрессора достаточно сложно. Сами дети не будут рассказывать, боясь прослыть ябедой. Родители часто не воспринимают ситуацию настолько серьезно, насколько серьезно нужно это делать. Оскорбления, нанесения побоев, угрозы. Статьи есть, но нужно быть внимательным, собирать факты, и вовремя принимать соответствующие меры".