В Москве эвакуировали сотни школьников из-за пожара

Днем 1 марта в школе №1959 на Перервинском бульваре в районе Марьино на юго-востоке Москвы произошел пожар, передает сайт "Комсомольская правда". Горела мебель и личные вещи в учительской. Огонь успел распространиться на площади в десять квадратных метров. Причины начала возгорания пока неизвестны. Из здания были эвакуированы свыше 470 человек. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.