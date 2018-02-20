Главными продавцами наркотиков в России признали украинцев

Главными распространителями синтетических наркотиков в России стали украинцы, рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. "У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик. Это Украина, к сожалению", – цитирует его РИА ФАН.
Зубов добавил, что в последние годы на Украине производится все больше наркотиков. Оттуда они распространяются не только в Россию, но и в страны Евросоюза.
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