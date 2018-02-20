Американский истребитель загорелся в воздухе над Японией

У американского истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю в Японии, в воздухе загорелся двигатель, сообщает "Газета.ru". Заметив возгорание, пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара и вернулся на базу. Груз упал в воду в 400 метрах от одной из рыболовецких шхун, вышедших на промысел.
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