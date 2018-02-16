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Происшествия

Вооруженные украинские фанаты напали на россиян в Афинах

Фото: GLOBAL LOOK press/Wassilios Aswestopoulos
В Афинах группа украинских фанатов напала на россиян и разгромила кафе. Арестованы 18 человек, у них изъяли ножи и кастеты.
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Порядка 500 украинских фанатов приехали в Афины на матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и киевским "Динамо". Греческие СМИ отмечают, что большая их часть – члены запрещенной в России неонацистской группировки "Правый сектор".

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Группа агрессивно настроенных болельщиков (по разным данным, от 15 до 40 человек) напала на пятерых россиян, когда те выходили из кафе, передает РИА Новости. Дебоширы разгромили заведение и разбили витрины.

Афинская полиция задержала на месте 18 человек, изъяв у них ножи и кастеты. По предварительной информации, никто из посетителей и сотрудников кафе не пострадал.

В специализированных сообществах в Сети рассказали, что ставшие объектом нападения россияне – футбольные фанаты, которые возвращались из Сербии и отдыхали по пути домой. Злоумышленники подловили их на выходе из кафе, но вопреки численному преимуществу встретили более чем достойный отпор.

Добавим, что местные активисты не рады гостям из Незалежной. Анархистская группировка "Рубикон" призвала изгнать из Афин тех украинцев, которые не имеют отношения к футболу.

Там указали, что они являются членами "Правого сектора", ответственного за преступления, в том числе за массовое убийство русскоязычных украинцев в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. С учетом накаляющейся обстановки в греческой столице усилены меры безопасности.

Автор: Геннадий Куприянов16 февраля 2018, 09:39

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