Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках
Инцидент случился во время матча между английским "Эвертоном" и французским "Лионом". Потасовку устроили защитник Эшли Уильямс и голкипер Антони Лопеш возле трибуны болельщиков ливерпульской команды. Один из фанатов с ребенком на руках пытался ударить вратаря. Видео с места событий опубликовал YouTube-аккаунт DAGO VIDZ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу французского клуба.
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