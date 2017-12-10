В Москве начались стычки между фанатами ЦСКА и "Спартака"

В Москве была зафиксирована первая крупная стычка между фанатами футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА. Массовая драка произошла на станции метро "Щукинская".

Группа разъяренных фанатов попыталась взять штурмом вагон, внутри которого ехали болельщики другой команды. Планы хулиганов сорвали стражи порядка, передает Life.ru.

Информации о пострадавших нет. Напомним, что матч между "Спартаком" и ЦСКА начнется в 16:30 на стадионе "Открытие Арена".