Известный телеведущий НТВ умер от тяжелой болезни

На 61-м году жизни скончался известный ведущий и поэт Александр Шаталов. В последние годы он страдал от тяжелого заболевания.

О смерти телеведущего рассказал блогер Эдуард Лимонов. "Он рождения 1957 года, мог бы еще и пожить. Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные", – написал он на своей странице в "Живом журнале".

Шаталов был автором множества стихотворений и критических статей. Он делал регулярные книжные обзоры в эфире телеканалов НТВ, "Культура", РТР и "Домашний".