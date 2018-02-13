На Киевском и Белорусском направлениях встали электрички

На Киевском направлении Московской железной дороги, недалеко от станции Лесной городок, сломался поезд. Электричка парализовала движение: ближайший состав пройдет по этому пути не раньше, чем через 30 минут, передает Telegram-канал Mash.

Похожая ситуация наблюдается на Белорусском направлении. Там электрички задерживаются на срок от 30 минут до полутора часов. По данным Life.ru, неполадки уже устранены, движение входит в график. Обстоятельства случившегося устанавливаются.