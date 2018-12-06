В московской школе подросток угрожает убить себя

Полицейские ведут переговоры с десятиклассником в Жулебино. Все ученики школы, куда юноша принес нож, эвакуированы.

В МВД подтвердили, что в одном из образовательных учреждений Москвы учащийся угрожал причинить себе ранения. Одноклассники подростка рассказали, что он слыл нелюдимым, но спокойным. Никто не ожидал от него подобной выходки.

Директор школы заявила, что о происходящем ей ничего не известно. "У меня такой информации нет, а у вас есть. Спасибо большое. Я разговариваю с родителями, и мне не очень удобно разговаривать. Спасибо вам большое за заботу о нас", – цитирует директора телеканал "360".

Появились слухи о том, что в школе готовится работать снайпер. Такую информацию один из учеников сообщил в WhatsApp-чате. Однако столичные правоохранители опровергли эти данные. "Молодой человек локализован в раздевалке, ни для кого не опасен, кроме самого себя. Убеждаем его сдать нож и выясняем причины поступка", – цитирует представителя ведомства Telegram-канал RT на русском.

Виновник происшествия сидит в отдельном помещении и читает книгу, уточнил Telegram-канал Mash. К десятикласснику смогла зайти мать. Женщина полагает, что сын совершил такой поступок из-за таблеток, которые постоянно принимал от сильных головных болей.