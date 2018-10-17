Тела погибших в керченской бойне бросили в колледже
Власти решают вопрос, где родители будут опознавать тела жертв керченского стрелка – в морге или прямо в колледже. Погибших до сих пор не вывезли из здания учебного заведения. Кроме того, несколько студентов скончались в машинах скорой помощи, по дороге в больницу.
В результате стрельбы в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибли 19 и ранены 54 человека. На месте происшествия работают специалисты Росгвардии, МЧС, медицинской службы.
Имена всех пострадавших в результате нападения до сих пор неизвестны. Около полусотни человек собрались возле керченской больницы. Родители близки к панике, они требуют огласить весь список раненых, а также информацию об их состоянии.
Трагедия произошла 17 октября. 18-летний студент пронес в учебное заведение ружье и самодельное взрывное устройство. Он открыл стрельбу в коридоре, а когда у него закончились патроны, взорвал бомбу. В результате 19 человек погибли, еще 36 находятся в больницах. Сам "керченский стрелок" покончил с собой в библиотеке колледжа, напоминает "Керчь ФМ".
Восемь пострадавших в результате стрельбы в Керчи находятся в тяжелом состоянии. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, раненым оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, недостатка в медикаментах нет. В пресс-службе МЧС тем временем сообщили, что в Крым спецбортом "Ил-76" будут дополнительно доставлены 23 медика и 5 психологов. Также к месту трагедии прибыли вертолеты МЧС "Ми-8" из Сочи и Ростова-на-Дону.
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