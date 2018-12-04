Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 1 декабря, в городе Форт-Лодердейл во Флориде. В ролике видно, как самолет врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв. На борту находились два человека – оба погибли.
В здании находились восемь взрослых и пять детей. Все они были срочно эвакуированы. Одна из учительниц получила незначительные травмы, помогая выводить несовершеннолетних наружу. Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте займутся расследованием случившегося.
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