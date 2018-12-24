Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Трагедия произошла в юго-востоке столицы 22 декабря. Совместное распитие алкоголя привело 41-летнюю предпринимательницу к убийству своей 49-летней сожительницы – работницы торговой сферы.

У жертвы преступления остался 19-летний сын. Из семьи ее увела бизнесвумен. Женщины стали жить вместе – между ними сложились очень близкие отношения.

В ночь на 22 декабря дамы были на деловых переговорах. Встреча завершилась застольем с алкоголем, передает "Московский комсомолец". Утром сожительницы вернулись с корпоратива пьяные и продолжили выпивать. Скорую помощь после обеда вызвала бизнесвумен, сообщив, что ее подруга ранила себя в грудь.

Медики выяснили, что смерть наступила около пяти часов назад, и вызвали полицию. Правоохранителям хозяйка квартиры заявила, что ее дама сердца якобы была пьяна и сама ушла из жизни. Стражи порядка не поверили – слишком много было несостыковок. Удар ножом жертве нанесли левой рукой.

А у предпринимательницы была инвалидность – с детства у нее отсутствовала кисть правой руки. Поняв, что ей не отвертеться, задержанная рассказала, что на ее избранницу дурно действовал алкоголь. По словам москвички, она якобы мыла посуду и в ее руках был кухонный нож. С ее слов, она развернулась, и в этот момент к ней в объятия прыгнула любимая, напоровшись на острие.

Полицейские не до конца верят в такой сюжет произошедшего. Ведь бизнесвумен выбросила после смерти подруги нож с шестого этажа на улицу. Предполагается, что поводом для разборок стала ревность. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".