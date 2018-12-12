Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе

В Сети появилось новое видео трагедии в кафе "Райская трапеза" на Ленинском проспекте столицы. Кровавый инцидент произошел 11 декабря в 22:30 мск.

Компания из восьми – десяти мужчин отдыхала в кафе. Ничего не предвещало беды, как между ними вспыхнул конфликт, переросший в перестрелку.

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По словам свидетельницы событий, сначала другие посетили кафе приняли выстрелы за фейерверк. "Парень раненый начал бегать по ресторану. Через десять минут оказалось, что второй парень лежит, пуля в сердце", — цитирует очевидицу РЕН ТВ.

В итоге ходе пальбы погиб один человек. На теле жертвы найдено шесть огнестрельных ранений. Еще один человек пострадал. Его с собой увезли скрывшиеся на трех автомобилях преступники.

Видео трагедии попало в объективы камер наблюдения. На них видно, как мужчины выбегают из кафе и продолжают стрельбу на улице. Один из участников конфликта расстреливает припаркованный возле заведения автомобиль.

На месте перестрелки правоохранители обнаружили восемь гильз и две пули. Полицией был введен план "Перехват". Следователи выясняют, что же стало причиной кровавого конфликта. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".