Украинские силовики вломились в дом предстоятеля Киево-Печерской лавры

СБУ проводит обыск в квартире предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, передает телеканал "360". Действия силовиков связаны с делом о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Ранее священнослужитель рассказал, что на него оказывают давление. Митрополит Павел отметил, что ему поступают звонки и письма с угрозами от неизвестных. Кроме того, Министерство культуры Украины проводит перепись имущества Киево-Печерской лавры. Эксперты связывают происходящее с попыткой лишить влияния самую массовую церковь в стране – Украинскую православную церковь Московского патриархата – перед тем, как из раскольников будет создана новая.