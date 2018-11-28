Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео

Страшный инцидент произошел в китайской провинции Цзилинь. Там огромная уличная вывеска обрушилась на людей.

В ролике, выложенном в Сеть, видно, как из-за порывов ветра щит упал на тротуар и придавил прохожих. Пострадали четыре человека. Их быстро вытащили из-под конструкции и отправили в больницу, сообщает Jilin Television.

У одного из пациентов диагностировали перелом лодыжки, у другого – травмы шеи. Еще двое человек получили небольшие телесные повреждения.