Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео
В ролике, выложенном в Сеть, видно, как из-за порывов ветра щит упал на тротуар и придавил прохожих. Пострадали четыре человека. Их быстро вытащили из-под конструкции и отправили в больницу, сообщает Jilin Television.
У одного из пациентов диагностировали перелом лодыжки, у другого – травмы шеи. Еще двое человек получили небольшие телесные повреждения.
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