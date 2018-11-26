В Москве произошло ограбление на 14 миллионов

Из блок-контейнера
в Путевом проезде на юго-востоке Москвы было украдено типографское оборудование на общую сумму 13 миллионов 884 тысячи рублей, передает сетевое издание m24.ru. Преступление произошло еще 30 октября. 24 ноября, после проведения проверки, полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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