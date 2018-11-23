Почти 300 россиян несколько дней удерживают в Китае

280 российских туристов не могут улететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск. Среди заложников ситуации есть маленькие дети, пишет Ura.ru.
Рейс, который должен был доставить туристов в Россию 22 ноября, задержан по техническим причинам. Пока не известно, когда люди смогут вылететь домой. Пассажиров разместили в гостиницах и предоставили им питание, передает телеканал "360".
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