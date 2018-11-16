Безработную москвичку обокрали на 1,7 млн рублей

Неизвестные обокрали двухэтажный дом в поселении Кокошкино в ТиНАО. Вор приник в здание через окно, передает сетевое издание m24.ru.
С заявлением о краже в полицию обратилась безработная 52-летняя москвичка. Из дома были украдены часы и ювелирные изделия на сумму около 1,7 миллиона рублей.
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