В Москве поймали дерзких похитителей

Сотрудники правоохранительных органов Москвы заметили в черте города автомобиль с тремя пассажирами в салоне. У одного из них были связаны руки, а рот заклеен скотчем, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Выяснилось, что мужчину похитили 27 октября на Совхозной улице в подмосковных Химках и несколько дней возили по столичному региону, избивая, угрожая и требуя 600 тысяч рублей. От дачи показаний злоумышленники отказались.