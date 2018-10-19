Похоронены заживо: людей завалило после взрыва под Петербургом
По предварительным данным, взрыв прогремел 19 октября около 17:00 в хозяйственном помещении на территории завода "Авангард". Предприятие находится в Малых Колпанах под Гатчиной.
Как рассказывают очевидцы, место происшествия оцеплено. "Все развалилось. Дорогу завалило, все оцеплено. Работает МЧС", – приводит слова свидетеля издание 47news.
Предприятие занимается производством хлопушек, бенгальских огней, пиротехнических игрушек, конфетти и серпантина. Изготавливают здесь также карнизы, стулья, шезлонги, кровати и раскладушки. Судя по всему, взорвались пиротехнические изделия на складе.
По данным МЧС, в здании в момент взрыва находились пять человек. Двое погибли. "Возможно, два или три человека находятся под завалами. Спасатели ведут разбор завалов", – сообщили в областной администрации.
Как рассказали спасатели агентству ТАСС, при взрыве на заводе погибли два человека. Еще двое пострадавших госпитализированы, в том числе женщина-сторож, ее состояние оценивается как тяжелое. Под завалами может находиться еще один человек. В силовых структурах уточняют, что при взрыве пострадали около десяти человек.
Здание завода частично разрушено, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, движение по ним приостановлено, сообщили "Интерфаксу" в администрации региона. Через Гатчину в направлении Луги идут пути в Псков, Ригу, Минск. На место взрыва выехал губернатор Ленинградской области.
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