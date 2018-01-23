Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео

Жестокая драка во дворе одного из московских домов попала на видео. Двое мужчин напали на прохожего, пострадавший госпитализирован.

Потасовка произошла на юге Москвы, у дома на Кировоградской улице, в ночь на 21 января. Подрались двое мужчин, позже подключился третий участник. Свидетели пытались разнять дерущихся, но делали это без особого энтузиазма.

Один из спарринг-партнеров применил запрещенный прием - ударил оппонента в лицо бутылкой. Пострадавший находится в больнице с подозрением на перелом ребер и рваной раной щеки, передает РЕН ТВ.

В тот же день стало известно о массовой драке на Производственной улице в столице. Потасовка вспыхнула между двумя группами посетителей кафе: в конфликт ввязались около 15 человек. Один из них воспользовался перцовым баллончиком, другой – автоматом с холостыми патронами. Оружие полиция изъяла, пострадавших нет.