Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
Когда пассажиры поняли, что произошло, на борту лайнера началась паника. На записи видно, как люди покидают салон через аварийные выходы. Снял автор ролика и пожарных, которые поливали самолет из брандспойтов.
Как писали Dni.Ru, накануне Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне и застрял в грязи на краю обрыва. На борту было 162 пассажира. В результате ЧП никто не пострадал, людей эвакуировали. Причины произошедшего устанавливаются.
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