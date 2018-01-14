В Перу произошло мощное землетрясение

В Перу в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука произошло землетрясение магнитудой 7,3, передает РИА Новости. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.