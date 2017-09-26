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Происшествия

Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле

Фото: GLOBAL LOOK press
Ссора вспыхнула из-за конфликта с барменом и переросла в избиение россиян сотрудниками отеля. Людей били до крови, а одному проломили голову битой.
прочитано 851 раз

Директор отеля Azura Deluxe Сонгюль Карджы ранее уже представляла свою версию произошедшего. По ее словам, "гости были в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно.., начали нападать на работников отеля и нецензурно выражаться", сообщает РИА Новости.

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С точки зрения россиян, все было не совсем так. Как рассказала одна из участниц потасовки, Алена, вечером три семейные пары, чей отдых в Турции подходил к концу, решили проводить молодого человека, тоже россиянина, с которым познакомились в отпуске. По какой-то причине бармен стал себя вести агрессивно, "выпрыгивая из-за стойки". Жалоба администрации отеля привела к драке: представитель руководства гостиницы схватил одного из туристов за шею. 

"Нашей девушке разбили нос. Парень обнял ее, начал успокаивать. В это время его сзади ударили деревянной битой, проломили голову. Я стала привлекать внимание", – продолжила рассказ Алена. Когда сотрудники отеля увидели, что происходящее снимают, один из них, уходя, посмотрел ей в глаза и, улыбаясь, сказал: Welcome to Turkey. 

Трое из шести пострадавших, девушка и двое мужчин, "получили более тяжелые травмы", говорит Алена. У остальных – синяки. Что же касается алкоголя, то трое из компании туристов были абсолютно трезвые, а "остальные выпивали, так как провожали друга". Этим воспользовались турки: они "специально отправили трезвых в полицию, а выпивших – в больницу, кровь брали только у выпивших".

После случившегося администрация отеля разрешила вернуться в номера только женщинам, на полчаса, чтобы они забрали свои вещи. Туристы обратились в ближайшее российское консульство в Турции, где, по словам Алены, ограничились ответом: их "заявка принята". Представитель генерального консульства России в Анталье заявлял, в свою очередь, что никаких обращений от участников конфликта на тот момент не поступало.

Автор: Алексей Минин26 сентября 2017, 17:54

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