На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося

На востоке столицы в ДТП погиб лось. Смертельная авария произошла в районе улицы Заозерная. Водитель автомобиля марки Chevrolet совершил наезд на животное.

Для спасения лося правоохранители вызвали ветеринара, однако животное скончалось, так и не дождавшись помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, передает Life.ru.