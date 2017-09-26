На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося

На востоке столицы в ДТП погиб лось. Смертельная авария произошла в районе улицы Заозерная. Водитель автомобиля марки Chevrolet совершил наезд на животное.
Для спасения лося правоохранители вызвали ветеринара, однако животное скончалось, так и не дождавшись помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, передает Life.ru.
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