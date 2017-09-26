В Минобороны раскрыли "наследника" Васильевой

Главное военное управление Следственного комитета России расследует крупнейшую в истории Российской армии коррупционную схему. Сотрудники ведомства подозревают, что полковник Александр Вакулин за взятку в размере 368 миллионов рублей помогал бизнесменам заключать контракты с Министерством обороны на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей техники.

Подозреваемый – начальник техобеспечения продовольственного управления военного ведомства. Именно это давало офицеру возможность патронировать почти все сделки, которые совершает министерство. Все сделки, связанные с техникой и спецсредствами, зависели от этого человека.

Как сообщает "Коммерсантъ", расследованием преступлений Александра Вакулина занимается старший следователь по особо важным делам Виталий Данилов, который ранее помогал установить вину обвиняемых по делу "Оборонсервиса". По ходатайству следователя гарнизонный суд уже посадил проворовавшегося полковника в СИЗО.

На Вакулина органы охраны правопорядка вышли в ходе спецоперации, которую провели еще весной. Во время неожиданных проверок выяснилось, что в рамках контракта между петербургским ООО "Профбизнес" и Минобороны были совершены многомиллионные хищения. Следователи начали распутывать дело, обыски проводились в гарнизонах в Москве и Санкт-Петербурге. В конце марта задержали директора предприятия Алексея Калитина.

Летом материалы дела были переданы в главное военное следственное управление Следственного комитета. Такое решение было принято после того, как один из обвиняемых начал давать подробные показания о "роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения".

До своего задержания проворовавшийся полковник считался хорошим офицером, быстро взбирающимся по карьерной лестнице. Совсем недавно он был переведен в Москву, а до этого служил в Калининградской области, в городе Балтийске. Вакулин не раз ездил по стране с инспекциями и даже лекциями. Сейчас его обвиняют в незаконном получении 368 миллионов рублей, передает Flashnord.

Напомним, одним из самых крупных коррупционных скандалов было дело "Оборонсервиса". В результате хищений и злоупотреблений при продаже недвижимости экс-руководитель департамента имущественных отношений Евгения Васильева незаконно обогатилась на три миллиарда рублей.