В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

В ночь на 24 сентября в одном из ресторанов на Малой Сухаревской площади в центре Москвы между двумя посетителями произошел конфликт, который закончился стрельбой, передает РИА Новости. Сообщается, что один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического пистолета. С места происшествия стрелок скрылся на автомобиле. Позже он был задержан.