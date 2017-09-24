В ДТП с машиной полиции пострадали люди

В районе дома 32 по Нахимовскому проспекту на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых – машина полиции, передает агентство городских новостей "Москва". В результате пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.