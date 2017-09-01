В Москве нашли мертвым главу "Курортов Северного Кавказа"

В одном из зданий комплекса "Москва-Сити" был обнаружен труп руководителя компании "Курорты Северного Кавказа" Олега Горчева. Тело мужчины нашел его отец.

Предположительно, генеральный директор организации скончался в результате удара по голове, передает Mash. Происхождение раны неизвестно: либо Горчев сам ударился во время падения, либо кто-то убил его. По факту происшествия проводится проверка.