В Москве нашли мертвым главу "Курортов Северного Кавказа"

В одном из зданий комплекса "Москва-Сити" был обнаружен труп руководителя компании "Курорты Северного Кавказа" Олега Горчева. Тело мужчины нашел его отец.
Предположительно, генеральный директор организации скончался в результате удара по голове, передает Mash. Происхождение раны неизвестно: либо Горчев сам ударился во время падения, либо кто-то убил его. По факту происшествия проводится проверка.
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