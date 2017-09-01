На юге Москвы зарубили 26-летнего уроженца Грозного

На юге столицы найден мертвым 26-летний уроженец Грозного. Труп мужчины обнаружили на улице Каспийской, передает агентство "Москва",
На теле имеются рубленые раны. "Покойный был одет в толстовку с надписью London и синие штаны, на ногах – синие мокасины", – сообщили правоохранители.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция разыскивает подозреваемого.
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