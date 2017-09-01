На западе Москвы ребенка ранили ножом

На западе столицы неизвестный ранил ножом 13-летнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу. Инцидент произошел возле одного из домов по улице Говорова, передает РЕН ТВ.
Однако в московском главке МВД информацию о ножевом ранении ребенка не подтвердили. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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