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Происшествия

На западе Москвы ребенка ранили ножом

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На западе столицы неизвестный ранил ножом 13-летнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу. Инцидент произошел возле одного из домов по улице Говорова, передает РЕН ТВ.

Однако в московском главке МВД информацию о ножевом ранении ребенка не подтвердили. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

1 сентября 2017, 09:09

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