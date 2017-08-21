Испанская полиция застрелила "похожего" на террориста из Барселоны мужчину

В ходе полицейской операции в населенном пункте Субератс на северо-востоке Испании был застрелен мужчина "с чертами" исполнителя теракта в Барселоне, сообщила газета Pais со ссылкой на представителя правоохранительных органов Каталонии. Официального подтверждения того, что ликвидированный был именно разыскиваемым террористом, пока не поступало, передает РИА Новости. Сообщается, что на его теле был обнаружен пояс смертника.