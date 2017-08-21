В Испании полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

В Европе не стихает волна террористической активности. В населенном пункте Субиратс в провинции Барселона автономного сообщества Каталония на северо-востоке Испании полиция застрелила мужчину, на котором был пояс смертника, передает РИА Новости. Подробности произошедшего устанавливаются.
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